Les Rustres – C.Goldoni THEATRE SAINT LOUIS, 15 décembre 2023, PAU.

Les Rustres – C.Goldoni THEATRE SAINT LOUIS. Un spectacle à la date du 2023-12-15 à 20:30 (2023-12-14 au ). Tarif : 13.0 à 13.0 euros.

Gratuit pour les moins de 6 an(s) Féroce satire de la bourgeoisie commerçante vénitienne du XVIIIème, Les Rustres reste le chef-d’œuvre féministe de Goldoni. « A lamaison, c’est moi qui commande !» : le ton est donné : on ne s’amuse guère chez Lunardo ! Les femmes doivent rester à la maison. Pas question d’aller s’encanailler au Carnaval, pas même au Carnaval de Venise, et surtout pas masquées. Chez Lunardo, bourgeois vénitien, la méfiance à l’égard des femmes confine à l’absurde Et ses compères Simon et Canciano lui ressemblent et s’assemblent ! D’un côté du ring, les hommes, misogynes, autoritaires, obstinés et réactionnaires. De l’autre, les femmes, soumises mais rusées, épatantes de bonheur et tendues vers la liberté. Dans les cordes, au centre du ring, face à face, Lucietta et Filippetto, deux jeunes gens naïfs et inexpérimentés, qui ne se sont jamais rencontrés, mais destinés au mariage… par la seule volonté des pères !

Votre billet est ici

THEATRE SAINT LOUIS PAU Rue Saint Louis 64000

13.0

EUR13.0.

Votre billet est ici