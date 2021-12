Paris Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de spectacles Paris Pau Simon, La grande remontée Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de spectacles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de spectacles, le mardi 18 janvier 2022 à 20:00

Sous la forme d’un solo chorégraphique et textile, elle ouvre un dialogue autour de la normativité du corps masculin et son détournement. À partir d’une recherche menée sur un vêtement contraceptif masculin marginalisé et rejeté par les institutions de santé, la pièce offre une réflexion sur des espaces manquants ou mineurs comme autant de potentielles transgressions à convoquer par le mouvement. La danse se fait aussi catalyseur des sensations qu’a produit ce vêtement dans le regard de la société, et se joue des peurs qu’il convoque : impuissance, perte de virilité, contrainte.

Plein tarif : 10€ / Réduit : 8€ / Groupe : 5€ (mini 5pers.)

Le CWB|Paris invite Paul Simon à nous faire découvrir une pièce issue d’une recherche en sciences sociales et de genre. Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de spectacles 46 rue Quincampoix, 75004 Paris Paris Paris 3e Arrondissement Paris

