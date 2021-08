Pau Square Péguilhan, Pau, Pyrénées-Atlantiques Pau Rive Gauche, Cap de pount ! Square Péguilhan, Pau Catégories d’évènement: Pau

Découvrez pedibus (à pied) ce quartier riche d’architectures, arpenté, coloré et détricoté en famille, placés sous la protection d’une Vierge accoucheuse et de la Croix du Prince. Activité ludique et familiale

Lieu du RDV : Square Péguilhan, 7 rue Amédée-Roussille, 64000 PAU

Balade pour tous, avec animation famille, en compagnie de Cécile Devos et Salima Messaoudi, Ville d’art et d’histoire Square Péguilhan, 7 rue Amédée-Roussille, 64000 PAU Pau XIV Juillet Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T17:00:00

