2023-04-12 15:00:00 – 2023-04-12 16:30:00

4 4 EUR Venez participer à l’animation ludique “Jouer avec Pau : les mystères de l’eau” !

Au fil des pas et de l’histoire, suivez l’eau de l’Ousse et du Hédas au cours d’une animation, sensorielle et participative en famille.

Animation pour les 3 à 12 ans.

+33 5 59 27 27 08

