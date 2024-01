Les Mycéliades – festival de science-fiction Pau, jeudi 1 février 2024.

Pau Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-01

fin : 2024-02-15

VOYAGES INFINIS​

Du 1er au 15 février 2024, plus de 60 couples de cinémas et de médiathèques vont mettre les mains dans le cambouis stellaire autour de la thématique des voyages infinis.

Des projections de Retour vers le futur, Interstellar ou Aliens le retour seront l’occasion de rencontrer des vidéastes du web, des écrivain·e·s, des bédéastes, des astrophysicien·ne·s et même des extraterrestres…

L’infinité des voyages se déclinera en de multiples facettes :

* les voyages spatiaux (astronautes et grosses bêtes bizarres)

* les voyages dans le temps (DeLorean et gros lapin tout aussi bizarre)

* les voyages intérieurs (les rêves, la métaphysique…)

En mixant tous ces ingrédients, on obtiendra de quoi voyager très loin !

Au cinéma le Méliès et la médiathèque André Labarrère de PAU

Programme détaillé sur https://myceliades.com/programme/pau/

Mise à jour le 2024-01-05 par OT Pau