Hédas by night Pau, 29 décembre 2023, Pau.

Pau Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-29 18:00:00

fin : 2023-12-29

LE HÉDAS COMME ON NE VOUS L’AVAIT JAMAIS RACONTÉ ET COMME VOUS NE L’AVEZ JAMAIS IMAGINÉ ! Une visite commentée en soirée à la découverte de ce fossé qui a creusé tant d’écarts et de contrastes entre les quartiers nord et sud ou est et ouest ou encore St Martin et St Jacques ! Grâce à mon mini-projecteur, j’illuminerai les façades en faisant resurgir le passé, amusons nous à superposer le présent, le passé et la face cachée du Hédas.

– Surprise : images et films projetées sont un réel « + » pour cette visite

– pensez à bien vous couvrir… la nuit tombée, le Hédas peut être particulièrement frisquet

– Ce quartier mérite le détour, et particulièrement en soirée

– Visite qui pourra se prolonger par un pot en terrasse

– lecture d’extraits du livre « la cote des Malfaisants ».

EUR.

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



