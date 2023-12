Animations de Noël aux Halles Pau, 16 décembre 2023 07:00, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Au programme :

Père Noël et Atelier lettre du père Noël : 23 et 24 décembre de 10h à 20h

Atelier maquillage : 16, 17, 23, 24 28, 30 décembre de 10h à 13h

Atelier sculpture de ballons : 17, 23, 28, 30 décembre de 10h à 13h

Contes pour enfants : 24, 29 et 31 décembre de 11h à 21h

Tatouages éphémères : 16, 27, 29, 31 de 10h à 13h

Chasse au trésor le 27 décembre de 9h à 12h.

2023-12-16 fin : 2023-12-31 . .

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



On the program:

Santa Claus and Santa’s letter workshop: December 23 and 24, 10am-8pm

Face painting workshop: December 16, 17, 23, 24 28, 30, 10am-1pm

Balloon sculpture workshop: December 17, 23, 28, 30 from 10am to 1pm

Storytelling for children: December 24, 29 and 31, 11am to 9pm

Ephemeral tattoos: December 16, 27, 29, 31 from 10am to 1pm

Treasure hunt: December 27, 9am to 12pm

En programa

Taller de Papá Noel y la carta de Papá Noel: 23 y 24 de diciembre de 10.00 a 20.00 h

Taller de pintura de caras: 16, 17, 23, 24, 28 y 30 de diciembre de 10.00 a 13.00 h

Taller de globoflexia: 17, 23, 28 y 30 de diciembre de 10.00 a 13.00 h

Cuentacuentos para niños: 24, 29 y 31 de diciembre de 11.00 a 21.00 h

Tatuajes efímeros: 16, 27, 29 y 31 de 10.00 a 13.00 horas

Búsqueda del tesoro el 27 de diciembre de 9.00 a 12.00 h

Auf dem Programm stehen:

Weihnachtsmann und Workshop Brief des Weihnachtsmanns: 23. und 24. Dezember von 10 bis 20 Uhr

Schminkworkshop: 16., 17., 23., 24., 28. und 30. Dezember von 10:00 bis 13:00 Uhr

Workshop Ballonskulptur: 17, 23, 28, 30 Dezember von 10 bis 13 Uhr

Märchen für Kinder: 24., 29. und 31. Dezember von 11:00 bis 21:00 Uhr

Vergängliche Tattoos: 16, 27, 29, 31 von 10 bis 13 Uhr

Schnitzeljagd: 27. Dezember von 9 bis 12 Uhr

Mise à jour le 2023-12-02 par OT Pau