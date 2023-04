Spectacle: Casse noisette de Saint-Petersburg ballets russes Zénith de Pau, 15 décembre 2023, Pau.

Casse Noisette de Piotr Tchaikovski vous est présenté par l’orchestre de Saint-Petersburg ballets russes, au Zénith de Pau..

2023-12-15

Zénith de Pau allée Suzanne Bacarisse

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Piotr Tchaikovski’s Nutcracker is presented by the orchestra of Saint-Petersburg ballets russes, at the Zenith of Pau.

El Cascanueces de Piotr Tchaikovski es presentado por la Orquesta del Ballet de San Petersburgo, en el Zenith de Pau.

Pjotr Tschaikowskis Nussknacker wird Ihnen vom Orchester der St. Petersburger Ballets Russes im Zénith in Pau präsentiert.

