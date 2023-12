Pau Ville Anglaise , le Jardin Kofu Pau, 13 décembre 2023, Pau.

Pau Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-13 14:00:00

fin : 2023-12-13

Le quartier Trespoey abonde de ces villas dites « anglaises » construites au cours du XIX° et début XX° siècles.

Découvrons les villas San Carlos, Beït Rahat et Nitot pour illustrer cette période faste ! Bien sûr, une promenade dans une « forêt » de Sequoias et la (re)découverte du jardin japonisant Kofu seront des temps forts.

Plantons le décor de Pau, la cosmopolite… Qui et quand fréquentait(aient) Pau, pourquoi ?

Qu’appelle-t-on villa anglaise ?

Itinéraire à pieds à plat – Accessibilité PMR

Le lieu de RDV sera communiqué à l’inscription..

Le quartier Trespoey abonde de ces villas dites « anglaises » construites au cours du XIX° et début XX° siècles.

Découvrons les villas San Carlos, Beït Rahat et Nitot pour illustrer cette période faste ! Bien sûr, une promenade dans une « forêt » de Sequoias et la (re)découverte du jardin japonisant Kofu seront des temps forts.

Plantons le décor de Pau, la cosmopolite… Qui et quand fréquentait(aient) Pau, pourquoi ?

Qu’appelle-t-on villa anglaise ?

Itinéraire à pieds à plat – Accessibilité PMR

Le lieu de RDV sera communiqué à l’inscription.

Le quartier Trespoey abonde de ces villas dites « anglaises » construites au cours du XIX° et début XX° siècles.

Découvrons les villas San Carlos, Beït Rahat et Nitot pour illustrer cette période faste ! Bien sûr, une promenade dans une « forêt » de Sequoias et la (re)découverte du jardin japonisant Kofu seront des temps forts.

Plantons le décor de Pau, la cosmopolite… Qui et quand fréquentait(aient) Pau, pourquoi ?

Qu’appelle-t-on villa anglaise ?

Itinéraire à pieds à plat – Accessibilité PMR

Le lieu de RDV sera communiqué à l’inscription.

EUR.

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-08 par OT Pau