Christophe Maé – Carnet de voyage Zénith de Pau, 2 décembre 2023, Pau.

Christophe Maé signe son grand retour sur scène en 2023 !

C’est au Cap Vert, sur les terres de Cesária Évora, qu’il a décidé de poser ses valises pour s’inspirer et créer.

De ce voyage ressort un nouvel album prévu au printemps prochain porté par le single « Pays des merveilles ».

Mise en vente des places le jeudi 1er décembre 2022 à 10h..

Zénith de Pau allée Suzanne Bacarisse

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Christophe Maé signs his great return on stage in 2023!

It is in Cape Verde, in the land of Cesária Évora, that he decided to settle down to get inspired and create.

From this journey comes a new album scheduled for next spring, supported by the single « Land of Wonders ».

Tickets go on sale on Thursday, December 1, 2022 at 10:00 am.

Christophe Maé volverá a los escenarios en 2023

Es en Cabo Verde, en la tierra de Cesária Évora, donde ha decidido dejar las maletas para inspirarse y crear.

El resultado de este viaje es un nuevo álbum que saldrá a la venta la próxima primavera con el sencillo « Pays des merveilles ».

Las entradas saldrán a la venta el jueves 1 de diciembre de 2022 a las 10:00 horas.

Christophe Maé kehrt 2023 auf die Bühne zurück!

Auf den Kapverden, im Land von Cesária Évora, hat er beschlossen, seine Koffer zu packen, um sich inspirieren zu lassen und kreativ zu werden.

Aus dieser Reise entstand ein neues Album, das im nächsten Frühjahr erscheinen soll und von der Single « Pays des merveilles » getragen wird.

Der Kartenvorverkauf beginnt am Donnerstag, den 1. Dezember 2022 um 10 Uhr.

