Concert: Sardou – Je me souviens d’un adieu Zénith de Pau, 29 novembre 2023, Pau.

Le grand retour sur scène

4 ans après sa « DERNIÈRE DANSE » qui avait réuni plus de 450 000 spectateurs, Michel SARDOU crée la surprise en annonçant son grand retour sur scène pour « Je me souviens d’un adieu » une tournée en France, Belgique et Suisse à partir du 3 octobre 2023.

À Paris, Michel Sardou se produira, pour la première fois dans l’histoire de la salle, en scène centrale en parterre assis à PARIS LA DEFENSE ARENA le samedi 16 mars 2024.

Michel Sardou interprétera ses plus grands succès, entouré d’un orchestre d’une vingtaine de musiciens..

2023-11-29 à ; fin : 2023-11-29 . EUR.

Zénith de Pau allée Suzanne Bacarisse

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The great return on stage

4 years after his » DERNIÈRE DANSE » which had gathered more than 450 000 spectators, Michel SARDOU creates the surprise by announcing his big return on stage for » Je me souviens d?un adieu » a tour in France, Belgium and Switzerland from October 3rd, 2023.

In Paris, Michel Sardou will perform, for the first time in the history of the venue, in a central stage in a seated area at PARIS LA DEFENSE ARENA on Saturday March 16, 2024.

Michel Sardou will perform his greatest hits, surrounded by an orchestra of about 20 musicians.

El gran regreso a los escenarios

4 años después de su « DERNIÈRE DANSE » que había reunido a más de 450 000 espectadores, Michel SARDOU da la sorpresa anunciando su gran regreso a los escenarios para « Je me souviens d?un adieu » una gira en Francia, Bélgica y Suiza a partir del 3 de octubre de 2023.

En París, Michel Sardou actuará, por primera vez en la historia del recinto, en un escenario central en una zona de asientos en el PARIS LA DEFENSE ARENA el sábado 16 de marzo de 2024.

Michel Sardou interpretará sus grandes éxitos, rodeado de una orquesta de unos veinte músicos.

Die große Rückkehr auf die Bühne

vier Jahre nach seinem « DERNIÈRE DANSE », der mehr als 450.000 Zuschauer anzog, überrascht Michel SARDOU mit der Ankündigung seiner großen Rückkehr auf die Bühne: « Je me souviens d’un adieu », eine Tournee durch Frankreich, Belgien und die Schweiz ab dem 3. Oktober 2023.

In Paris wird Michel Sardou am Samstag, dem 16. März 2024, zum ersten Mal in der Geschichte des Theaters in der PARIS LA DEFENSE ARENA auf einer zentralen Bühne mit Sitzparterre auftreten.

Michel Sardou wird seine größten Hits vortragen und von einem 20-köpfigen Orchester begleitet.

Mise à jour le 2023-03-10 par OT Pau