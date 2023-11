La semaine de lutte contre les violences faites aux femmes Pau, 20 novembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Animations et actions de sensibilisation au programme de la semaine de lutte contre les violences faites aux femmes

Dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, la Ville de Pau et ses partenaires proposent, du 20 au 25 novembre, des expositions, des conférences, des soirées-débats, du théâtre, des initiations au self-défense…

La semaine de lutte contre les violences faites aux femmes est proposée par la Ville de Pau et les acteurs du territoire qui s’engagent, depuis de nombreuses années, pour alerter, accompagner et protéger les victimes de violences. L’objectif : sensibiliser les Paloises et les Palois aux phénomènes de violences au sein du couple mais aussi au travail, dans les études ou dans l’espace public..

2023-11-20 fin : 2023-11-25 . .

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Events and awareness-raising activities on the program for the week of action to combat violence against women

As part of the International Day for the Elimination of Violence against Women, the City of Pau and its partners are offering exhibitions, conferences, evening debates, theater, self-defense initiations… from November 20 to 25.

The week to combat violence against women is organized by the City of Pau and local players who have been working for many years to alert, support and protect victims of violence. The aim is to raise awareness among the people of Pau of the phenomena of violence in relationships, at work, at school and in the public space.

Actos y actividades de sensibilización en el marco de la semana de lucha contra la violencia hacia las mujeres

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la ciudad de Pau y sus socios proponen del 20 al 25 de noviembre exposiciones, conferencias, veladas de debate, teatro, cursos de defensa personal, etc.

La Semana de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres está organizada por la ciudad de Pau y agentes locales que trabajan desde hace muchos años para alertar, apoyar y proteger a las víctimas de la violencia. El objetivo es sensibilizar a la población de Pau sobre el fenómeno de la violencia en las relaciones, en el trabajo, en la escuela y en el espacio público.

Animationen und Sensibilisierungsaktionen stehen auf dem Programm der Woche gegen Gewalt an Frauen

Im Rahmen des Internationalen Tages zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen bieten die Stadt Pau und ihre Partner vom 20. bis 25. November Ausstellungen, Konferenzen, Diskussionsabende, Theater, Einführungen in die Selbstverteidigung usw. an.

Die Woche zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen wird von der Stadt Pau und den Akteuren der Region angeboten, die sich seit vielen Jahren dafür einsetzen, Gewaltopfer zu warnen, zu begleiten und zu schützen. Das Ziel: die Paloises und Paloises für das Phänomen der Gewalt in der Partnerschaft, aber auch am Arbeitsplatz, im Studium oder im öffentlichen Raum zu sensibilisieren.

Mise à jour le 2023-11-16 par OT Pau