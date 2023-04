Gims: Les dernières volontés de Mozart Zénith de Pau, 15 novembre 2023, Pau.

TOURNÉE GIMS – LES DERNIÈRES VOLONTÉS DE MOZART : LDVM – Partie I

GIMS sera en tournée dans toute la France dès novembre 2023 et à Paris La Défense Arena le 7 mars 2024.

L’artiste multi-récompensé débutera sa tournée exceptionnelle le 3 novembre 2023.

Un show grandiose dans lequel GIMS interprétera son nouvel album « Les dernières volontés de Mozart – Symphony », ainsi que ses plus grands tubes.

La mise en scène fera la part belle à la musique et au chant, révélant pour la première fois tout le potentiel lyrique et la voix spectaculaire de GIMS..

2023-11-15

Zénith de Pau allée Suzanne Bacarisse

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



GIMS TOUR ? MOZART’S LAST WILL AND TESTAMENT: LDVM ? Part I

GIMS will be on tour throughout France from November 2023 and in Paris La Défense Arena on March 7, 2024.

The multi-awarded artist will start his exceptional tour on November 3, 2023.

A grandiose show in which GIMS will perform his new album « Mozart’s Last Will ? Symphony », as well as his greatest hits.

The show will feature music and singing, revealing for the first time the full lyrical potential and spectacular voice of GIMS.

GIMS TOUR ? ÚLTIMAS VOLUNTADES DE MOZART: LDVM ? Parte I

GIMS estará de gira por toda Francia a partir de noviembre de 2023 y en el Paris La Défense Arena el 7 de marzo de 2024.

El multipremiado artista iniciará su excepcional gira el 3 de noviembre de 2023.

Un espectáculo grandioso en el que GIMS interpretará su nuevo álbum « Mozart’s Last Will ? Symphony », así como sus grandes éxitos.

El espectáculo contará con música y canto, revelando por primera vez todo el potencial lírico y la espectacular voz de GIMS.

TOURNEE GIMS ? MOZARTS LETZTER WILLE: LDVM ? Teil I

GIMS wird ab November 2023 durch ganz Frankreich touren und am 7. März 2024 in der Paris La Défense Arena auftreten.

Der mehrfach preisgekrönte Künstler wird seine außergewöhnliche Tournee am 3. November 2023 beginnen.

Eine großartige Show, in der GIMS sein neues Album « Mozarts letzte Wünsche? Symphony » sowie seine größten Hits präsentieren wird.

Die Inszenierung wird Musik und Gesang in den Vordergrund stellen und zum ersten Mal das gesamte lyrische Potenzial und die spektakuläre Stimme von GIMS offenbaren.

