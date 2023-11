Cet évènement est passé Festival Pau Validé Pau Catégories d’Évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques Festival Pau Validé Pau, 30 octobre 2023, Pau. Pau,Pyrénées-Atlantiques concert, danse, lifestyle, conférence, battle breaking, rencontres……….

2023-10-30 fin : 2023-11-11 . . Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



concert, dance, lifestyle, conference, battle breaking, meetings……… concierto, baile, estilo de vida, conferencia, batalla que rompe, reuniones……… konzert, tanz, lifestyle, konferenz, battle breaking, dating……… Mise à jour le 2023-10-22 par OT Pau Détails Catégories d’Évènement: Pau, Pyrénées-Atlantiques Autres Adresse Ville Pau Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Pau latitude longitude 43.2957503;-0.3684405

Pau Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pau/