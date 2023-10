Octobre rose à Pau – Dans les pas de Sonia Pau, 22 octobre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

La marche rose “Dans les pas de Sonia”, une balade familiale d’environ 3 km, partira à 10h30 de la place Clemenceau pour parcourir les rues du cœur de ville. Un échauffement animé par deux éducateurs sportifs de la Ville de Pau sera proposé en amont. Cette marche solidaire et en musique, avec la présence d’une formation musicale déambulatoire, où chacun va à son rythme, est l’occasion de découvrir les activités de l’association Miralutz, fondée par Sonia Aristouy et son mari Nicolas pour proposer des activités physiques gratuites, adaptées aux personnes touchées par un cancer et à leurs accompagnants..

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The « Dans les pas de Sonia » pink walk, a family stroll of around 3 km, will set off from Place Clemenceau at 10.30 a.m. to wind its way through the streets of the heart of the city. A warm-up session led by two Pau sports educators will be offered beforehand. This musical walk, where everyone goes at their own pace, is an opportunity to discover the activities of the Miralutz association, founded by Sonia Aristouy and her husband Nicolas to offer free physical activities adapted to people affected by cancer and their carers.

La marcha rosa Dans les pas de Sonia, un paseo familiar de unos 3 km, saldrá a las 10.30 h de la plaza Clemenceau y recorrerá las calles del corazón de la ciudad. Previamente se ofrecerá una sesión de calentamiento dirigida por dos educadores deportivos de la ciudad de Pau. El paseo, que estará amenizado por música y una banda de música ambulante, es una oportunidad para descubrir las actividades de la asociación Miralutz, fundada por Sonia Aristouy y su marido Nicolas para ofrecer actividades físicas gratuitas adaptadas a las personas afectadas de cáncer y a sus cuidadores.

Der rosafarbene Spaziergang « Dans les pas de Sonia », ein Familienspaziergang von etwa 3 km Länge, beginnt um 10:30 Uhr am Place Clemenceau und führt durch die Straßen des Stadtzentrums. Zwei Sportpädagogen der Stadt Pau bieten vorab ein Aufwärmprogramm an. Dieser Solidaritätsmarsch mit Musik, bei dem jeder in seinem eigenen Tempo läuft, ist eine Gelegenheit, die Aktivitäten des Vereins Miralutz kennenzulernen, der von Sonia Aristouy und ihrem Mann Nicolas gegründet wurde, um kostenlose körperliche Aktivitäten für Krebskranke und ihre Begleiter anzubieten.

Mise à jour le 2023-10-02 par OT Pau