Tour du Béarn, 7 octobre 2023, Pau

Pau ,Pyrénées-Atlantiques ,

Tour du Béarn EUR

Pau Pyrénées-Atlantiques

2023-10-07 – 2023-10-08

Pau

Pyrénées-Atlantiques

.

EUR 150 Le Tour Pédestre du Béarn est une course en relais qui se déroule sur deux jours. Ce parcours, d'environ 200 kilomètres, traverse le Béarn de village en village en passant par le piémont pyrénéen et se termine à PAU. Chaque équipe est composée de 7 relayeurs dont chacun effectue une quinzaine de kilomètres. Les amateurs de la course à pied s'y donnent rendez-vous chaque année.

+33 6 98 37 57 56

tour du bearn

Pau

