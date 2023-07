Le Palais Sorrento Pau, 26 août 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

UN MUST !

Inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques, le palais, devenu copropriété privée, est exceptionnellement ouvert au public 3 mois par an !

Visitez la plus somptueuse et la plus grande des « villas anglaises » et découvrez toute l’histoire inédite.

*Sont visibles : les parties communes (hall, cage d’escalier, sous-sol, cuisines, jardins et rotonde (dit « Temple de Diane »)). En sus, les parties privatives seront présentées en reportage photos.

Durée moyenne de la visite 2h

Le lieu de rdv vous sera communiqué dès votre réservation validée..

A MUST!

Listed as a Monument Historique, the palace, now a private co-ownership, is exceptionally open to the public for 3 months of the year!

Visit the most sumptuous and largest of the « English villas » and discover its untold history.

*Visits include: common areas (hall, stairwell, basement, kitchens, gardens and rotunda (known as the « Temple of Diana »)). In addition, the private areas will be presented in photo reportage.

Average length of visit 2 hours

The meeting point will be communicated to you as soon as your reservation has been confirmed.

¡IMPRESCINDIBLE!

Catalogado como Monumento Histórico, el palacio, ahora copropiedad privada, está excepcionalmente abierto al público durante 3 meses al año

Visite la más suntuosa y grande de las « villas inglesas » y descubra toda su historia jamás contada.

*Podrá ver: las zonas comunes (vestíbulo, hueco de la escalera, sótano, cocinas, jardines y rotonda (conocida como el « Templo de Diana »)). Además, las zonas privadas se presentarán en un reportaje fotográfico.

Duración media de la visita 2 horas

El punto de encuentro se le comunicará una vez confirmada su reserva.

EIN MUSS!

Der Palast, der als historisches Denkmal eingetragen ist und sich in Privatbesitz befindet, ist ausnahmsweise 3 Monate im Jahr für die Öffentlichkeit zugänglich!

Besuchen Sie die prunkvollste und größte aller « englischen Villen » und erfahren Sie die ganze unveröffentlichte Geschichte.

*Zu sehen sind die Gemeinschaftsbereiche (Eingangshalle, Treppenhaus, Keller, Küchen, Gärten und Rotunde (der sogenannte « Tempel der Diana »)). Außerdem werden die privaten Bereiche in einer Fotoreportage gezeigt.

Durchschnittliche Dauer der Besichtigung: 2 Stunden

Der Treffpunkt wird Ihnen mitgeteilt, sobald Ihre Buchung bestätigt wurde.

