Grand Hôtel Gassion Pau, 23 août 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Il ne passe pas inaperçu : ce majestueux immeuble aux allures de palais a bien des secrets à révéler ! Si les recherches évoluent encore, il est grand temps de s’y pencher de près !

Inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques, le grand hôtel Gassion, l’un des plus fastes de son époque a fait faillite suite à la crise économique mondiale (Wall Street 1929) Visiter ses parties communes, c’est comme embarquer à bord du Titanic : une croisière avec des hôtes de prestige, puis la ruine subite.*Sont visibles : les parties communes (hall et cages d’escalier, sous-sol) . En sus, les parties privatives seront présentées en reportage photos, et un petit « musée » dédié aux objets retrouvés du Gassion et du Palais d’Hiver.

Durée moyenne de la visite 2h

Le lieu de rdv vous sera communiqué dès votre réservation validée..

It doesn’t go unnoticed: this majestic palace-like building has many secrets to reveal! If research is still evolving, it’s high time to take a closer look!

Listed as a Monument Historique, the grand Hôtel Gassion, one of the most sumptuous hotels of its time, went bankrupt in the wake of the global economic crisis (Wall Street 1929). Visiting its common areas is like boarding the Titanic: a cruise with prestigious guests, followed by sudden ruin.* Visible areas: common areas (lobby and stairwells, basement). In addition, the private areas will be presented in photo reportage, and a small « museum » dedicated to objects recovered from the Gassion and the Winter Palace.

Average length of visit 2h

The meeting point will be communicated to you as soon as your reservation has been confirmed.

No pasa desapercibido: ¡este majestuoso edificio con aspecto de palacio tiene muchos secretos que desvelar! Aunque todavía se está investigando, ¡ya es hora de que lo veamos más de cerca!

Catalogado como Monumento Histórico, el gran Hôtel Gassion, uno de los hoteles más suntuosos de su época, quebró a raíz de la crisis económica mundial (Wall Street 1929). Visitar sus espacios públicos es como subir a bordo del Titanic: un crucero con huéspedes prestigiosos, seguido de una ruina repentina. Además, se presentarán las zonas privadas en un reportaje fotográfico, y un pequeño « museo » dedicado a objetos recuperados de la Gassion y del Palacio de Invierno.

Duración media de la visita 2 horas

El punto de encuentro se le comunicará una vez confirmada su reserva.

Dieses majestätische, palastähnliche Gebäude hat viele Geheimnisse zu enthüllen! Auch wenn die Forschungen noch nicht abgeschlossen sind, ist es höchste Zeit, sich mit diesem Gebäude zu beschäftigen!

Das Grand Hotel Gassion, eines der prunkvollsten Hotels seiner Zeit, wurde in die Liste der historischen Monumente aufgenommen und ging infolge der Weltwirtschaftskrise (Wall Street 1929) bankrott. Die Besichtigung der öffentlichen Bereiche ist wie eine Reise an Bord der Titanic: eine Kreuzfahrt mit angesehenen Gästen, dann der plötzliche Ruin.*Zu sehen sind die öffentlichen Bereiche (Lobby und Treppenhäuser, Keller). Zusätzlich werden die privaten Bereiche in einer Fotoreportage gezeigt, sowie ein kleines « Museum », das den wiedergefundenen Gegenständen aus dem Gassion und dem Winterpalast gewidmet ist.

Durchschnittliche Dauer des Besuchs: 2 Stunden

Der Treffpunkt wird Ihnen mitgeteilt, sobald Ihre Buchung bestätigt wurde.

