Été à Pau 2023 : Lujipeka Avenue du Général Poeymirau, 3 août 2023, Pau.

En quelques mois, le jeune rappeur émancipé du collectif rennais Columbine a sorti 3EPs et un premier album : Montagnes Russes. Il sillonne la France avec près de 110 dates, accompagné sur scène d’un batteur et d’un DJ.

Lujipeka s’exprime sans filtre, au plus près de ses émotions, préférant la sincérité aux effets de manche. « Je ne représente rien, mais je le représente quand même » : ses paroles reflètent les sentiments fluctuants d’une jeunesse lucide et débrouillarde..

2023-08-03 à ; fin : 2023-08-03 . EUR.

Avenue du Général Poeymirau Théâtre de Verdure

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In a few months, the young emancipated rapper of the collective Columbine from Rennes has released 3 EPs and a first album: Montagnes Russes. He travels all over France with nearly 110 dates, accompanied on stage by a drummer and a DJ.

Lujipeka expresses himself without filter, as close as possible to his emotions, preferring sincerity to the effects of sleeve. « I don’t represent anything, but I represent it anyway »: his lyrics reflect the changing feelings of a lucid and resourceful youth.

En sólo unos meses, el joven rapero del colectivo Columbine de Rennes ha publicado 3 EP y un primer álbum: Montagnes Russes. Ha realizado cerca de 110 giras por Francia, acompañado en el escenario por un batería y un DJ.

Lujipeka se expresa sin filtros, lo más cerca posible de sus emociones, prefiriendo la sinceridad al espectáculo. « No represento nada, pero lo represento de todos modos »: sus letras reflejan los sentimientos cambiantes de una juventud lúcida e ingeniosa.

Innerhalb weniger Monate hat der junge, emanzipierte Rapper des Kollektivs Columbine aus Rennes 3EPs und ein erstes Album veröffentlicht: Montagnes Russes. Er reist durch ganz Frankreich mit fast 110 Auftritten und wird auf der Bühne von einem Schlagzeuger und einem DJ begleitet.

Lujipeka drückt sich ungefiltert aus, kommt seinen Emotionen am nächsten und zieht Aufrichtigkeit der Effekthascherei vor. « Seine Texte spiegeln die schwankenden Gefühle einer klaren und einfallsreichen Jugend wider.

