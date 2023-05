Été à Pau 2023 #42ème édition Avenue du Général Poeymirau, 20 juillet 2023, Pau.

En route vers la 42ième édition ! Du 20 juillet au 05 août, l’Été à Pau revient avec toujours la même intention : faire vibrer le Théâtre de Verdure et le cœur des Palois !

La programmation arrive… restez connectés !.

2023-07-20 à ; fin : 2023-08-05 . EUR.

Avenue du Général Poeymirau Théâtre de Verdure

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



On the way to the 42nd edition! From July 20th to August 5th, the Summer in Pau is back with the same intention: to make the Théâtre de Verdure and the hearts of the people of Pau vibrate!

The program is coming? stay tuned!

¡Camino de la 42ª edición! Del 20 de julio al 5 de agosto, l’Été à Pau vuelve con la misma intención: ¡hacer vibrar el Théâtre de Verdure y los corazones de los pauenses!

El programa está al caer… ¡esté atento!

Auf dem Weg zur 42. Ausgabe! Vom 20. Juli bis zum 5. August kehrt der Sommer in Pau mit demselben Ziel zurück: das Théâtre de Verdure und die Herzen der Einwohner von Palais zum Vibrieren zu bringen!

Das Programm kommt bald? Bleiben Sie dran!

