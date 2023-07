Pau, le best of Pau, 16 juillet 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Pau sous toutes ses facettes

Tout ce que vous voulez savoir sur Pau, ville Royale et bien plus ! Survol de l’histoire de la cité d’Henri IV du Moyen âge jusqu’aux tout début du XX° siècle. Nous parcourrons : Place Gramont, Hedas, Tour du Château, Boulevard des Pyrénées, Place Royale, Place Clemenceau, et, cerise sur le gâteau : vous rentrerez dans l’immeuble le plus emblématique après le château : le Gassion !

itinéraire à pieds comprend des escaliers

place Gramont, rue Tran, Hedas, rue Joffre, Château, Boulevard, Pl Clemenceau et Gassion

peut se combiner avec une visite libre ou guidée du château

Durée moyenne de la visite 2h

Le lieu de rdv vous sera communiqué dès votre réservation validée..

2023-07-16 fin : 2023-07-16 . EUR.

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Pau from every angle

Everything you want to know about Pau, the royal city and much more! An overview of the history of Henri IV?s city from the Middle Ages to the early 20th century. We take a tour of : Place Gramont, Hedas, Tour du Château, Boulevard des Pyrénées, Place Royale, Place Clemenceau, and, icing on the cake: you’ll enter the most emblematic building after the château: the Gassion!

walking itinerary includes stairs

place Gramont, rue Tran, Hedas, rue Joffre, Château, Boulevard, Pl Clemenceau and Gassion

can be combined with a guided or self-guided tour of the château

Average length of visit 2h

The meeting point will be communicated to you as soon as your reservation has been confirmed.

Todas las facetas de Pau

Todo lo que quiere saber sobre Pau, la Ciudad Real, ¡y mucho más! Un recorrido por la historia de la ciudad de Enrique IV desde la Edad Media hasta principios del siglo XX. Visitaremos : Place Gramont, Hedas, Tour du Château, Boulevard des Pyrénées, Place Royale, Place Clemenceau y, la guinda del pastel: entrará en el edificio más emblemático después del castillo: ¡la Gassion!

el itinerario a pie incluye las escaleras

place Gramont, rue Tran, Hedas, rue Joffre, Château, Boulevard, Pl Clemenceau y Gassion

puede combinarse con una visita autoguiada o guiada del castillo

Duración media de la visita 2 horas

El punto de encuentro se le comunicará una vez confirmada su reserva.

Pau in all seinen Facetten

Alles, was du über Pau, die königliche Stadt, wissen willst, und noch viel mehr! Ein Überblick über die Geschichte der Stadt Heinrichs IV. vom Mittelalter bis zu den Anfängen des 20. Wir werden folgende Sehenswürdigkeiten besuchen: Place Gramont, Hedas, Schlossturm, Boulevard des Pyrénées, Place Royale, Place Clemenceau und, als Sahnehäubchen, betreten Sie das symbolträchtigste Gebäude nach dem Schloss: das Gassion!

route zu Fuß beinhaltet Treppen

place Gramont, Rue Tran, Hedas, Rue Joffre, Château, Boulevard, Pl Clemenceau und Gassion

kann mit einer freien oder geführten Besichtigung des Schlosses kombiniert werden

Durchschnittliche Dauer der Besichtigung 2 Std

Der Treffpunkt wird Ihnen mitgeteilt, sobald Ihre Buchung bestätigt wurde.

Mise à jour le 2023-06-29 par OT Pau