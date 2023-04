Alexandrie Alexandra – Festival des ateliers comédies musicales Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur, 9 juillet 2023, Pau.

Une comédie musicale sur les airs de Claude François

A la mort de leur père, les jumelles Alexandrie et Alexandra héritent chacune d’une moitié de son empire. Les deux sœurs, jalouses, vont rivaliser d’ingéniosité pour déposséder l’autre de sa part. Mais ce ne sera pas une chose facile parce que leur entourage ne supportant plus leurs querelles décide d’agir….

2023-07-09 à ; fin : 2023-07-09 . EUR.

9 Rue Pasteur L’Art Scène Théâtre

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A musical comedy on the tunes of Claude François

When their father dies, the twins Alexandria and Alexandra each inherit half of his empire. The two sisters, jealous, will compete with ingenuity to dispossess the other of her share. But it won’t be an easy thing to do because their entourage can’t stand their quarrels anymore and decides to act?

Una comedia musical sobre las melodías de Claude François

Cuando muere su padre, las gemelas Alexandria y Alexandra heredan cada una la mitad de su imperio. Las dos hermanas, celosas la una de la otra, competirán con ingenio para desposeer a la otra de su parte. Pero no será fácil porque su entorno no soporta sus disputas y decide actuar..

Ein Musical zu den Melodien von Claude François

Nach dem Tod ihres Vaters erben die Zwillinge Alexandrie und Alexandra jeweils eine Hälfte seines Imperiums. Die beiden eifersüchtigen Schwestern wetteifern in ihrem Einfallsreichtum, um die andere um ihren Anteil zu bringen. Doch das ist gar nicht so einfach, denn ihre Umgebung erträgt ihre Streitereien nicht mehr und beschließt zu handeln

Mise à jour le 2023-03-27 par OT Pau