Belles, belles, belles – Festival des ateliers comédies musicales Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur, 9 juillet 2023, Pau.

Une comédie musicale décalée

11 jeunes hommes font la fête quand soudain une explosion inexpliquée les transforment en jeunes femmes. Passée la surprise, ils se rendent compte qu’être une fille n’est pas du tout la même chose, même à notre époque, qu’être un garçon. L’inversion de leur genre devient une prise de conscience salvatrice : de moments drôles en situations inattendues, « Belles, belles, belles » est une comédie musicale drôle, enjouée sur des chansons émouvantes et dansantes..

2023-07-09 à ; fin : 2023-07-09 . EUR.

9 Rue Pasteur L’Art Scène Théâtre

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



An offbeat musical

11 young men are partying when suddenly an unexplained explosion turns them into young women. After the surprise, they realize that being a girl is not at all the same thing, even in this day and age, as being a boy. The inversion of their gender becomes a life-saving realization: from funny moments to unexpected situations, « Belles, belles, belles » is a funny, playful musical comedy with moving and dancing songs.

Un musical poco convencional

11 jóvenes están de fiesta cuando, de repente, una explosión inexplicable los convierte en jóvenes mujeres. Tras la sorpresa, se dan cuenta de que ser una chica no es en absoluto lo mismo, ni siquiera en esta época, que ser un chico. La inversión de su género se convierte en una toma de conciencia que les salva la vida: desde momentos divertidos hasta situaciones inesperadas, « Belles, belles, belles » es un musical divertido y juguetón con canciones conmovedoras y bailables.

Ein schräges Musical

11 junge Männer feiern eine Party, als sie plötzlich durch eine unerklärliche Explosion in junge Frauen verwandelt werden. Nach der Überraschung stellen sie fest, dass ein Mädchen zu sein auch in der heutigen Zeit ganz anders ist als ein Junge zu sein. Die Umkehrung ihres Geschlechts wird zu einer lebensrettenden Erkenntnis: Von lustigen Momenten bis hin zu unerwarteten Situationen ist « Belles, belles, belles » ein lustiges, beschwingtes Musical mit bewegenden und tanzbaren Liedern.

