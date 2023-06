Un été au ciné Pau, 8 juillet 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Un été au ciné 18 projections gratuites en plein air du 8 juillet au 31 août

Le cinéma le Méliès déploie son grand écran dans les jardins pour que les étoiles brillent dans le ciel comme sur grand écran. Au programme, 18 séances aux styles variés dans 8 lieux différents.

Prévoyez votre siège pliant, votre plaid et vos coussins pour vous installer confortablement.

– Repli 22h au Foirail en cas de pluie -.

2023-07-08 à ; fin : 2023-08-31 . EUR.

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Un été au ciné 18 free outdoor screenings from July 8 to August 31

Le Méliès cinema deploys its big screen in the gardens to let the stars shine in the sky just like on the big screen. On the program: 18 screenings in 8 different locations.

Bring your own folding seat, plaid and cushions to make yourself comfortable.

– Fallback 10pm to the Foirail in case of rain

Un été au ciné 18 proyecciones gratuitas al aire libre del 8 de julio al 31 de agosto

El cine Méliès despliega su gran pantalla en los jardines para que las estrellas brillen en el cielo como en la gran pantalla. El programa incluye 18 proyecciones de estilos variados en 8 lugares diferentes.

Traiga su propio asiento plegable, tela escocesa y cojines para ponerse cómodo.

– Refuerzo a las 22:00 h en el Foirail en caso de lluvia –

Ein Sommer im Kino 18 kostenlose Vorführungen unter freiem Himmel vom 8. Juli bis 31. August

Das Kino Le Méliès breitet seine große Leinwand in den Gärten aus, damit die Sterne am Himmel wie auf einer großen Leinwand funkeln. Auf dem Programm stehen 18 Vorführungen mit unterschiedlichen Stilen an 8 verschiedenen Orten.

Bringen Sie Ihren Klappsitz, Ihr Plaid und Ihre Kissen mit, um es sich gemütlich zu machen.

– Bei Regen um 22 Uhr im Foirail

Mise à jour le 2023-06-27 par OT Pau