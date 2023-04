Charlie et le petit peuple – Festival des ateliers enfants & ados Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur, 2 juillet 2023, Pau.

Charlie se retrouve face à face avec Gnominette, une Gnome très en colère contre le comportement des humains qu’elle ne considère que comme une bande de parasites. Que fait cette humaine chez le petit peuple et comment s’en débarrasser ? C’est ce que nous allons découvrir dans ce conte onirique et drôle..

9 Rue Pasteur L’Art Scène Théâtre

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Charlie finds himself face to face with Gnominette, a Gnome who is very angry at the behavior of humans, whom she considers to be a bunch of parasites. What is this human doing among the little people and how to get rid of her? This is what we will discover in this dreamy and funny tale.

Charlie se encuentra cara a cara con Gnominette, una gnoma muy enfadada por el comportamiento de los humanos, a los que considera un montón de parásitos. ¿Qué hace esta humana entre la gente pequeña y cómo librarse de ella? Esto es lo que descubriremos en este cuento onírico y divertido.

Charlie steht Gnominette gegenüber, einer Gnomin, die sehr wütend auf das Verhalten der Menschen ist, die sie nur als eine Bande von Parasiten betrachtet. Was hat dieser Mensch bei den kleinen Leuten zu suchen und wie wird man ihn wieder los? Das werden wir in diesem traumhaften und lustigen Märchen herausfinden.

