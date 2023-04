La jeune fille, son père et les autres – Festival des ateliers enfants & ados Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur, 2 juillet 2023, Pau.

Une adolescente et son père, ça fait parfois (souvent ?) des étincelles… Vous êtes un parent ou un « ado » et vous rêvez de savoir ce qui se passe dans la tête de l’autre ? Alors venez voir cette pièce délirante qui vous permettra peut-être (mais c’est pas sûr, enfin faut voir) de mieux vous comprendre..

A teenager and her father, it sometimes (often?) sparks? You are a parent or a « teenager » and you dream of knowing what goes on in the head of the other? Then come and see this crazy play that will perhaps (but it’s not sure, we’ll have to see) allow you to understand each other better.

Una adolescente y su padre, ¿a veces (a menudo?) saltan chispas? ¿Es usted padre o « adolescente » y sueña con saber qué pasa por la cabeza del otro? Entonces venga a ver esta loca obra que tal vez (pero no con seguridad, habrá que ver) le permita entenderse mejor.

Ein Teenager und sein Vater, da sprühen manchmal (oft?) die Funken? Sind Sie ein Elternteil oder ein « Teenager » und möchten Sie wissen, was im Kopf des anderen vorgeht? Dann sehen Sie sich dieses verrückte Stück an, das Ihnen vielleicht (aber das ist nicht sicher, man muss abwarten) ermöglicht, einander besser zu verstehen.

