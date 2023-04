De salle en salle – Festival des ateliers enfants & ados Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur, 1 juillet 2023, Pau.

Un groupe de personnes se retrouve bloqué dans un escape game, ils devront terminer les épreuves énoncées par les maîtres du jeu afin d’avancer de salle en salle. Comment le groupe saura faire face à la situation? Entre épreuves saugrenues et pièges, les maîtres du jeu ne leur rendront pas la tâche facile..

A group of people is stuck in an escape game, they will have to finish the tests stated by the masters of the game in order to advance from room to room. How will the group cope with the situation? Between crazy tests and traps, the game masters will not make it easy for them.

Un grupo de personas se encuentran atrapadas en un juego de escape. Deben completar las pruebas establecidas por los maestros del juego para poder avanzar de sala en sala. ¿Cómo afrontará el grupo la situación? Los amos del juego no se lo pondrán fácil, entre pruebas disparatadas y trampas.

Eine Gruppe von Personen sitzt in einem Escape Game fest. Sie müssen die von den Spielleitern gestellten Aufgaben lösen, um von Raum zu Raum zu gelangen. Wie wird die Gruppe mit der Situation umgehen? Die Spielleiter machen es ihnen nicht leicht, die verrückten Aufgaben und Fallen zu lösen.

