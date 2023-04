Escape game – Festival des ateliers adultes Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur, 25 juin 2023, Pau.

Lorsque Charlie décide d’organiser l’enterrement de vie de jeune fille de sa meilleure amie, fan de l’univers du réalisateur Tim Burton, elle est loin d’imaginer que tout serait aussi réaliste dans cet escape game. Les décors, les comédiens, on pourrait presque se croire dans un de ses films.

Entre leurs chamailleries et la conviction de participer à un jeu d’évasion géant, nos festoyeuses remarqueront elles que tout n’est peut-être pas un jeu ?.

When Charlie decides to organize the bachelorette party of her best friend, a fan of director Tim Burton’s universe, she is far from imagining that everything would be so realistic in this escape game. The sets, the actors, one could almost believe to be in one of his movies.

Between their bickering and the conviction of participating in a giant escape game, will our guests notice that not everything is a game?

Cuando Charlie decide organizar la despedida de soltera de su mejor amiga, fan del universo del director Tim Burton, está lejos de imaginar que todo sería tan realista en este juego de escape. Los decorados, los actores, casi podrías creer que estás en una de sus películas.

Entre sus discusiones y la convicción de que están participando en un juego de escape gigante, ¿se darán cuenta nuestros invitados de que no todo es un juego?

Als Charlie beschließt, den Junggesellinnenabschied ihrer besten Freundin zu organisieren, die ein Fan der Welt des Regisseurs Tim Burton ist, ahnt sie nicht, dass in diesem Escape Game alles so realistisch sein würde. Die Kulissen, die Schauspieler, man könnte fast glauben, man sei in einem seiner Filme.

Werden unsere Partygäste zwischen ihren Streitereien und der Überzeugung, an einem gigantischen Fluchtspiel teilzunehmen, bemerken, dass vielleicht nicht alles ein Spiel ist?

