Festival Spectacul’air – LA VILLE EXTRAORDINAIRE + KOMBO LOCO 84 Avenue de Buros, 23 juin 2023, Pau.

La compagnie « Mon p’tit guidon » vous propose le conte musical : « La ville extraordinaire ». Tantôt en parole, tantôt en chanson, vous découvrirez comment la prophétie d’Angélique suivie de la venue du sorcier Grossmauless a transformé une ville ordinaire en ville extraordinaire. (à partir de 10 ans)

Kombo Loco donne vie à des compositions qui voyagent entre la poésie de la chanson française, un groove coloré et la révolte du rock..

84 Avenue de Buros Parc

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The company » Mon p?tit guidon » proposes you the musical tale : » The extraordinary city « . Sometimes in words, sometimes in song, you will discover how the prophecy of Angelique followed by the arrival of the sorcerer Grossmauless has transformed an ordinary city into an extraordinary city. (from 10 years old)

Kombo Loco gives life to compositions that travel between the poetry of French song, a colorful groove and the revolt of rock.

La compañía « Mon p?tit guidon » le ofrece el cuento musical: « La ciudad extraordinaria ». A veces con palabras, a veces con canciones, descubrirás cómo la profecía de Angelique seguida de la llegada del brujo Grossmauless ha transformado una ciudad ordinaria en una ciudad extraordinaria. (a partir de 10 años)

Kombo Loco da vida a composiciones que viajan entre la poesía de la chanson francesa, un groove colorista y la revuelta del rock.

Das Ensemble « Mon p?tit guidon » präsentiert Ihnen das musikalische Märchen: « La ville extraordinaire ». Mal mit Worten, mal mit Liedern, entdecken Sie, wie die Prophezeiung von Angelique, gefolgt von der Ankunft des Zauberers Grossmauless, eine gewöhnliche Stadt in eine aussergewöhnliche Stadt verwandelt hat. (ab 10 Jahren)

Kombo Loco erweckt Kompositionen zum Leben, die zwischen der Poesie des französischen Chansons, einem bunten Groove und der Revolte des Rocks hin und her reisen.

