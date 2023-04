L’effet papillon – Festival des ateliers adultes Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur, 22 juin 2023, Pau.

Lorsque les comédiens se révoltent contre la scénariste, qui s’efforce de satisfaire chacun d’entre eux, une joyeuse pagaille s’installe au fil des scènes. Changer le cours de l’histoire n’aura peut-être pas le résultat tant attendu…

Une chose est certaine : dans cette pièce « détachée », vous vous attacherez à nos drôles de personnages..

2023-06-22 à ; fin : 2023-06-22 . EUR.

9 Rue Pasteur L’Art Scène Théâtre

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



When the actors rebel against the scriptwriter, who tries to satisfy each of them, a joyful mess is created throughout the scenes. Changing the course of history may not have the desired result?

One thing is certain: in this « detached » play, you will become attached to our funny characters.

Cuando los actores se rebelan contra el guionista, que intenta satisfacer a cada uno de ellos, se crea un alegre lío en el transcurso de las escenas. ¿Quizás cambiar el curso de la historia no tenga el resultado deseado?

Una cosa es cierta: en esta obra « distante », se encariñará con nuestros divertidos personajes.

Als die Schauspieler gegen die Drehbuchautorin rebellieren, die sich bemüht, es allen recht zu machen, entsteht in den Szenen ein fröhliches Durcheinander. Vielleicht führt die Änderung des Laufs der Geschichte nicht zum ersehnten Ergebnis?

Eines ist sicher: In diesem « losgelösten » Stück werden Ihnen unsere lustigen Charaktere ans Herz wachsen.

Mise à jour le 2023-03-27 par OT Pau