Le conservatoire fête la musique, 21 juin 2023, Pau.

Dans la poursuite d’un premier semestre très riche artistiquement, le Conservatoire vous propose une deuxième partie d’année autant colorée que diversifiée.

Comme chaque année, le Conservatoire participe à cet évènement national en proposant diverses formations éclectiques et originales au cœur du centre-ville..

2023-06-21

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In the continuation of a very rich first semester artistically, the Conservatory offers you a second part of the year as colorful as diversified.

As every year, the Conservatory participates in this national event by offering various eclectic and original formations in the heart of downtown.

Como continuación de un primer semestre muy rico artísticamente, el Conservatorio le ofrece una segunda parte del año tan colorida como diversificada.

Como cada año, el Conservatorio participa en este acontecimiento nacional proponiendo diversas formaciones eclécticas y originales en pleno centro de la ciudad.

Nach einem künstlerisch sehr reichen ersten Halbjahr bietet Ihnen das Konservatorium eine ebenso bunte wie vielfältige zweite Jahreshälfte.

Wie jedes Jahr nimmt das Konservatorium an diesem nationalen Ereignis teil, indem es verschiedene eklektische und originelle Kurse im Herzen des Stadtzentrums anbietet.

