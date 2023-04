Le tableau – Festival des ateliers adultes Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur, 16 juin 2023, Pau.

Daniel est un incorrigible gaffeur qui commet bavure sur bavure à chacun de ses emplois. Engagé comme commercial dans un garage automobile, il défonce la devanture d’une antiquaire avec une voiture qui n’est pas assurée. Quand son patron débarque chez lui pour exiger des explications et que l’antiquaire s’en mêle, Daniel ne trouve qu’une solution : vendre le tableau célèbre de son grand-père pour pouvoir dédommager tout le monde. Mais rien ne va se passer comme prévu Situations inattendues, personnages hauts en couleurs, tous les ingrédients de la comédie sont là..

2023-06-16 à ; fin : 2023-06-16 . EUR.

9 Rue Pasteur L’Art Scène Théâtre

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Daniel is an incorrigible blunderer who commits blunder after blunder at each of his jobs. Hired as a salesman in a car garage, he smashes the front of an antique shop with an uninsured car. When his boss arrives at his home to demand explanations and the antique dealer gets involved, Daniel finds only one solution: sell his grandfather’s famous painting to be able to compensate everyone. But nothing will happen as planned. Unexpected situations, colorful characters, all the ingredients of comedy are there.

Daniel es un incorregible metepatas que comete metedura de pata tras metedura de pata en cada trabajo. Contratado como vendedor en un taller de coches, destroza la fachada de una tienda de antigüedades con un coche que no está asegurado. Cuando su jefe llega a su casa para exigirle explicaciones y el anticuario se implica, a Daniel sólo le queda una solución: vender el famoso cuadro de su abuelo para compensar a todos. Pero nada sucederá como estaba previsto. Situaciones inesperadas, personajes pintorescos, todos los ingredientes de una comedia están ahí.

Daniel ist ein unverbesserlicher Gaffer, der bei jedem seiner Jobs einen Fehler nach dem anderen begeht. Als er als Verkäufer in einer Autowerkstatt angestellt ist, fährt er mit einem nicht versicherten Auto die Schaufensterscheibe einer Antiquitätenhändlerin ein. Als sein Chef bei ihm auftaucht, um eine Erklärung zu verlangen, und das Antiquitätengeschäft sich einmischt, weiß Daniel nur einen Ausweg: Er muss das berühmte Gemälde seines Großvaters verkaufen, um alle entschädigen zu können. Doch nichts läuft wie geplant Unerwartete Situationen, farbenfrohe Charaktere – alle Zutaten für eine Komödie sind vorhanden.

