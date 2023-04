Concert surprise OPPB Complexe culturel, 15 juin 2023, Pau.

Rencontre avant concert à 18h45.

L’Orchestre de Pau Pays de Béarn, pour clôturer cette saison anniversaire des 20 ans, vous concocte un programme tout au long de la saison pour un concert de clôture Surprise !

Laissez-vous embarquer pour un voyage musical inattendu, sublimé par les inspirations que procureront la nouvelle salle, votre ferveur, les énergies créatrices et artistiques qui vont habiter ce nouveau lieu culturel majeur !.

2023-06-15 à ; fin : 2023-06-15 . EUR.

Complexe culturel Place du Foirail

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Meeting before the concert at 6:45 pm.

The Orchestre de Pau Pays de Béarn, to close this 20 years anniversary season, concocts a program throughout the season for a closing concert Surprise!

Let yourself be taken on an unexpected musical journey, sublimated by the inspirations that the new hall will provide, your fervor, the creative and artistic energies that will inhabit this new major cultural venue!

Reunión antes del concierto a las 18.45 h.

La Orquesta de Pau Pays de Béarn, para clausurar esta temporada de 20 aniversario, está confeccionando un programa a lo largo de toda la temporada ¡para un concierto sorpresa de clausura!

Déjese llevar por un viaje musical inesperado, sublimado por las inspiraciones que le proporcionará la nueva sala, su fervor, ¡las energías creativas y artísticas que habitarán este nuevo gran recinto cultural!

Treffen vor dem Konzert um 18.45 Uhr.

Das Orchestre de Pau Pays de Béarn stellt Ihnen zum Abschluss der 20-jährigen Jubiläumssaison ein Programm zusammen, das sich über die gesamte Saison erstreckt und ein Abschlusskonzert mit Überraschungen bietet!

Lassen Sie sich auf eine unerwartete musikalische Reise entführen, die von den Inspirationen des neuen Saals, Ihrem Eifer und den kreativen und künstlerischen Energien, die diesen neuen wichtigen kulturellen Ort bevölkern werden, veredelt wird!

Mise à jour le 2023-02-21 par OT Pau