Conservatoire « Théâtre en écritures » Antenne du Conservatoire, 14 juin 2023, Pau.

Un premier groupe d’initiation du département Théâtre présente son travail autour des univers théâtraux contemporains. La troupe des adultes sera ensuite invitée à faire de même pour une belle soirée riche en émotions..

Antenne du Conservatoire Rue Bargoin

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A first group of beginners from the Theatre Department will present their work on contemporary theatrical universes. The adult troupe will then be invited to do the same for a beautiful evening rich in emotions.

Un primer grupo de principiantes del Departamento de Teatro presentará sus trabajos sobre mundos teatrales contemporáneos. A continuación, se invitará al grupo de adultos a hacer lo mismo en una velada hermosa y emotiva.

Eine erste Einführungsgruppe der Theaterabteilung präsentiert ihre Arbeit rund um zeitgenössische Theaterwelten. Anschließend wird die Erwachsenengruppe eingeladen, das Gleiche zu tun, um einen schönen und erlebnisreichen Abend zu gestalten.

