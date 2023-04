Exposition: Eaux Vives Pyrénées – photographies de Jean-Christophe POUMEYROL Pont Lalanne, 13 juin 2023, Pau.

Venez découvrir l’exposition « Eaux Vives Pyrénées », photographies de Jean-Christophe Poumeyrol à l’Usine des Tramways.

L’œil du photographe et ses mots : « Par des sentiers en sous-bois à peine visibles, souvent pénibles à parcourir, j’ai voulu suivre la rivière dans son écrin de roches, j’ai découvert des paysages complexes, sombres et mystérieux où l’eau se cache au détour d’un canyon pour mieux surgir quand on croit ne plus pouvoir l’atteindre”..

2023-06-13 à ; fin : 2023-08-31 17:30:00. EUR.

Pont Lalanne Usine des Tramways

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the exhibition » Eaux Vives Pyrénées « , photographs by Jean-Christophe Poumeyrol at the Usine des Tramways.

The photographer’s eye and his words: « Through undergrowth paths that are barely visible, often difficult to walk, I wanted to follow the river in its rocky setting, I discovered complex, dark and mysterious landscapes where water hides in the bend of a canyon to better emerge when you think you can no longer reach it…

Venga a descubrir la exposición « Eaux Vives Pyrénées », fotografías de Jean-Christophe Poumeyrol en la Usine des Tramways.

La mirada del fotógrafo y sus palabras: « A través de senderos de maleza apenas visibles y a menudo difíciles de recorrer, quise seguir el río en su entorno rocoso, descubrí paisajes complejos, oscuros y misteriosos donde el agua se esconde en el recodo de un cañón solo para emerger cuando crees que ya no puedes alcanzarla.

Entdecken Sie die Ausstellung « Eaux Vives Pyrénées », Fotografien von Jean-Christophe Poumeyrol in der Usine des Tramways.

Das Auge des Fotografen und seine Worte: « Auf kaum sichtbaren, oft mühsam zu begehenden Pfaden im Unterholz wollte ich dem Fluss in seinen Felsen folgen und entdeckte komplexe, dunkle und mysteriöse Landschaften, in denen sich das Wasser in einer Schlucht versteckt, um dann wieder aufzutauchen, wenn man glaubt, es nicht mehr erreichen zu können.

