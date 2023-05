Festival Spectacul’air- Batucada du Festival Peaux à Pau 9 rue Henri IV, 11 juin 2023, Pau.

Le festival Peaux à Pau c’est du 27 juin au 1er juillet dans plusieurs lieux de la ville. Ce festival qui promet de faire vibrer la ville pour sa 4ème édition, nous réserve sa batucada en avant-première sur le marché très populaire d’Ousse des Bois. Un endroit idéal de mixité sociale et une belle façon de prendre date pour ce festival généreux et éclectique. Ensemble, faisons vibrer le marché d’Ousse des Bois avec la batucada du Festival Peaux à Pau !.

2023-06-11 à ; fin : 2023-06-11 . .

9 rue Henri IV

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The festival Peaux à Pau is from June 27th to July 1st in several places of the city. This festival which promises to make the city vibrate for its 4th edition, reserves us its batucada in preview on the very popular market of Ousse des Bois. An ideal place of social mix and a beautiful way to take date for this generous and eclectic festival. Together, let’s vibrate the market of Ousse des Bois with the batucada of the Festival Peaux à Pau !

El festival Peaux à Pau se celebrará del 27 de junio al 1 de julio en varios lugares de la ciudad. Este festival, que promete hacer vibrar a la ciudad en su 4ª edición, nos reserva su batucada en primicia en el popularísimo mercado de Ousse des Bois. Un lugar ideal para el mestizaje y una buena manera de apuntarse a este festival generoso y ecléctico. Juntos, ¡hagamos vibrar el mercado de Ousse des Bois con la batucada del Festival Peaux à Pau!

Das Festival Peaux à Pau findet vom 27. Juni bis zum 1. Juli an verschiedenen Orten der Stadt statt. Dieses Festival, das verspricht, die Stadt in seiner vierten Ausgabe zum Vibrieren zu bringen, hält seine Batucada als Vorpremiere auf dem sehr beliebten Markt von Ousse des Bois für uns bereit. Ein idealer Ort der sozialen Mischung und eine schöne Art und Weise, den Termin für dieses großzügige und eklektische Festival festzulegen. Lassen Sie uns gemeinsam den Markt von Ousse des Bois mit der Batucada des Festivals Peaux à Pau zum Beben bringen!

Mise à jour le 2023-05-11 par OT Pau