Les fleurs de l’âge – Festival des ateliers adultes Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur, 10 juin 2023, Pau.

Rose est une grand-mère paisible qui vit avec toute sa famille dans sa maison: sa fille, férue d’art contemporain, son beau-fils, un médecin aux calembours faciles et surtout son petit fils, incorrigible séducteur qui s’éternise dans ses études. Ce dernier travaille sur un prototype d’une machine bien étrange qui va bouleverser le quotidien de Rose, entrainant son entourage dans une aventure vraiment inattendue. Quiproquos, dialogues percutants, c’est une comédie humoristique où l’âge n’est plus vraiment qu’un chiffre….

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 . EUR.

9 Rue Pasteur L’Art Scène Théâtre

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Rose is a peaceful grandmother who lives with all her family in her house: her daughter, a contemporary art enthusiast, her son-in-law, a doctor with easy puns, and especially her grandson, an incorrigible seducer who lasts forever in his studies. The latter is working on a prototype of a very strange machine that will upset Rose’s daily life, leading her entourage into a truly unexpected adventure. Quiproquos, punchy dialogues, it’s a humorous comedy where age is really just a number?

Rose es una apacible abuela que vive con toda su familia en su casa: su hija, una entusiasta del arte contemporáneo, su yerno, un médico aficionado a los juegos de palabras, y sobre todo su nieto, un seductor incorregible que siempre está estudiando. Este último está trabajando en el prototipo de una máquina muy extraña que trastornará la vida cotidiana de Rose, llevando a su séquito a una aventura realmente inesperada. Quiproquos, diálogos punzantes, se trata de una comedia humorística donde la edad es realmente sólo un número?

Rose ist eine friedliche Großmutter, die mit ihrer ganzen Familie in ihrem Haus lebt: ihre Tochter, die sich für zeitgenössische Kunst interessiert, ihr Schwiegersohn, ein Arzt mit leichten Kalauern, und vor allem ihr Enkel, ein unverbesserlicher Verführer, der sich in seinem Studium verzettelt. Dieser arbeitet an einem Prototyp für eine seltsame Maschine, die Roses Alltag auf den Kopf stellt und ihre Umgebung in ein unerwartetes Abenteuer stürzt. Quiquququos, schlagfertige Dialoge, eine humorvolle Komödie, in der das Alter nur noch eine Zahl ist?

Mise à jour le 2023-03-27 par OT Pau