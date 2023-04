Conférence « Pau l’Ossaloise » Paviilon des arts, 7 juin 2023, Pau.

Conférence « Pau l’Ossaloise » par Dominique Bidot-Germa, Maître de conférences en Histoire à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour.

Pau naît vers la fin du XIe siècle, dans des circonstances obscures. C’est un très modeste castetnau, village organisé au pied d’un château du vicomte de Béarn et probablement peuplé de cadets d’Ossau.

Cette double identité, ossaloise et vicomtale, a façonné – pas toujours comme on le croit – à la fois son histoire et les caractères de son territoire, du gave à la haute Plante et au Pont-Long.

Organisée dans le cadre l’exposition Autochromes en vallée d’Ossau, collections photographiques du musée départemental Albert Kahn au musée des beaux-arts..

Paviilon des arts

Conference » Pau l’Ossaloise » by Dominique Bidot-Germa, Lecturer in History at the University of Pau and the Pays de l’Adour.

Pau was born towards the end of the 11th century, in obscure circumstances. It is a very modest castetnau, a village organized at the foot of a castle of the viscount of Béarn and probably populated by cadets of Ossau.

This double identity, Ossalois and viscount, has shaped – not always as one might think – both its history and the characteristics of its territory, from the Gave to the Haute Plante and the Pont-Long.

Organized within the framework of the exhibition Autochromes en vallée d’Ossau, photographic collections of the departmental museum Albert Kahn in the museum of fine arts.

Conferencia « Pau l’Ossaloise » a cargo de Dominique Bidot-Germa, profesor de Historia en la Universidad de Pau y los Países del Adour.

Pau nació a finales del siglo XI, en circunstancias oscuras. Era un castetnau muy modesto, una aldea organizada al pie de un castillo perteneciente al vizconde de Bearn y probablemente poblada por cadetes de Ossau.

Esta doble identidad, ossalois y vizcondes, ha modelado -no siempre como cabría pensar- tanto su historia como el carácter de su territorio, desde el Gave hasta la Haute Plante y el Pont-Long.

Organizado en el marco de la exposición Autochromes en vallée d’Ossau, collections photographiques du musée départemental Albert Kahn au musée des beaux-arts.

Vortrag « Pau l’Ossaloise » von Dominique Bidot-Germa, Dozentin für Geschichte an der Université de Pau et des Pays de l’Adour.

Pau entstand gegen Ende des 11. Jahrhunderts unter ungeklärten Umständen. Es ist ein sehr bescheidenes castetnau, ein Dorf am Fuße einer Burg des Vicomte de Béarn, das wahrscheinlich von Kadetten aus Ossau bewohnt wird.

Diese doppelte Identität, ossalois und vicomtale, hat – nicht immer so, wie man glaubt – sowohl seine Geschichte als auch den Charakter seines Territoriums geprägt, vom Gave bis zur Haute Plante und der Pont-Long.

Organisiert im Rahmen der Ausstellung Autochromes en vallée d’Ossau, collections photographiques du musée départemental Albert Kahn au musée des beaux-arts.

