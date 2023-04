Exposition: Des abeilles et des hommes Pont Lalanne, 3 juin 2023, Pau.

Venez découvrir l’exposition “Des abeilles et des hommes” à l’Usine des Tramways.

A l’occasion des Rendez-vous aux jardins, venez découvrir l’exposition “Des abeilles et des hommes”.

Autour d’une ruche en verre pour admirer la vie de ces incessantes travailleuses et d’outils utilisés par l’apiculteur, l’exposition met en valeur les ouvrages anciens qui ont contribué à transmettre et à diffuser les usages de la mouche à miel, telle qu’on la nommait avant Carl von Linné (1722-1778).

Du 3 au 10 juin, sauf le lundi, de 13h à 17h30..

Pont Lalanne Usine des Tramways

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the exhibition « Of bees and men » at the Usine des Tramways.

On the occasion of the « Rendez-vous aux jardins », come and discover the exhibition « Of bees and men ».

Around a glass hive to admire the life of these incessant workers and tools used by the beekeeper, the exhibition highlights the old works that have helped to transmit and disseminate the uses of the honey fly, as it was called before Carl von Linné (1722-1778).

From June 3 to 10, except Monday, from 1 to 5:30 pm.

Venga a descubrir la exposición « De abejas y hombres » en la Usine des Tramways.

Con motivo de la Rendez-vous aux jardins, venga a descubrir la exposición « De abejas y hombres ».

En torno a una colmena de cristal para admirar la vida de estas incesantes trabajadoras y las herramientas utilizadas por el apicultor, la exposición pone de relieve las obras antiguas que han contribuido a la transmisión y difusión de los usos de la mosca de la miel, como se la llamaba antes de Carl von Linné (1722-1778).

Del 3 al 10 de junio, excepto los lunes, de 13.00 a 17.30 h.

Entdecken Sie die Ausstellung « Des abeilles et des hommes » (Bienen und Menschen) in der Usine des Tramways.

Anlässlich des Rendez-vous aux jardins » (Gartenfest) können Sie die Ausstellung Des abeilles et des hommes » (Bienen und Menschen) besichtigen.

Rund um einen gläsernen Bienenstock, in dem man das Leben dieser unaufhörlichen Arbeiterinnen bewundern kann, und die vom Imker verwendeten Werkzeuge zeigt die Ausstellung alte Werke, die dazu beigetragen haben, den Gebrauch der Honigfliege, wie sie vor Carl von Linné (1722-1778) genannt wurde, weiterzugeben und zu verbreiten.

Vom 3. bis 10. Juni, außer montags, von 13:00 bis 17:30 Uhr.

