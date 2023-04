Concert : Ensemble d’accordéons et Musée musique 12 Rue Saint-Louis, 3 juin 2023, Pau.

Les pratiques collectives sont au cœur des enseignements du Conservatoire. Celui-ci, rejoint par le réseau des écoles de musique associées, consacre une semaine à la mise en valeur de ces pratiques en mettant en avant la diversité de ses ensembles instrumentaux et vocaux.

Un enfant a été oublié, endormi, au musée ! Un clown, sorti du tableau “Le cirque” de G.Seurat, lui fait découvrir la vie à travers les images qui l’entourent. A la fin de ce voyage initiatique, « l’enfant qui redoutait le monde » rejoint les autres enfants venus le chercher. Un conte musical d’Etienne Daniel pour chœur et piano..

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 . EUR.

12 Rue Saint-Louis Théâtre Saint Louis

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Collective practices are at the heart of the Conservatory’s teaching. The Conservatory, joined by the network of associated music schools, is devoting a week to the promotion of these practices by highlighting the diversity of its instrumental and vocal ensembles.

A child has been forgotten, asleep, in the museum! A clown, out of the painting « The Circus » by G. Seurat, makes him discover life through the images that surround him. At the end of this initiatory journey, « the child who dreaded the world » joins the other children who have come to get him. A musical tale by Etienne Daniel for choir and piano.

La práctica colectiva está en el corazón de la enseñanza del Conservatorio. El Conservatorio, unido a la red de escuelas de música asociadas, dedica una semana a poner de relieve estas prácticas mostrando la diversidad de sus conjuntos instrumentales y vocales.

Un niño olvidado, dormido, ¡en el museo! Un payaso, salido del cuadro « El Circo » de G. Seurat, le hace descubrir la vida a través de las imágenes que le rodean. Al final de este viaje iniciático, « el niño que temía al mundo » se une a los otros niños que han venido a buscarle. Un cuento musical de Etienne Daniel para coro y piano.

Das gemeinsame Musizieren steht im Mittelpunkt des Unterrichts am Konservatorium. Das Konservatorium, dem sich das Netzwerk der angeschlossenen Musikschulen angeschlossen hat, widmet eine Woche lang der Förderung dieser Praktiken, indem es die Vielfalt seiner Instrumental- und Vokalensembles in den Vordergrund stellt.

Ein Kind wurde im Museum vergessen und ist eingeschlafen! Ein Clown, der dem Gemälde « Der Zirkus » von G. Seurat entsprungen ist, zeigt ihm das Leben durch die Bilder, die ihn umgeben. Am Ende dieser Initiationsreise schließt sich das « Kind, das die Welt fürchtete » den anderen Kindern an, die es abgeholt haben. Ein musikalisches Märchen von Etienne Daniel für Chor und Klavier.

Mise à jour le 2023-02-21 par OT Pau