Rendez-vous aux jardins: 20ème édition Place Royale, 2 juin 2023, Pau.

Le ministère de la Culture a choisi de donner, pour cette 20e édition, un coup de projecteur sur les musiques du jardin.

Ce thème évoque les multiples sons entendus dans les jardins : chants des oiseaux, sons d’autres animaux (grenouilles, insectes…), bruits de l’eau, du vent, des plantes, installations sonores, musiques composées pour un jardin, etc.

Samedi 3 et dimanche 4 juin, plus de 2 200 parcs et jardins ouvriront leurs portes, parfois à titre exceptionnel, partout en France..

2023-06-02 à ; fin : 2023-06-04

Place Royale

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



For this 20th edition, the Ministry of Culture has chosen to put the spotlight on garden music.

This theme evokes the multiple sounds heard in gardens: birdsong, sounds of other animals (frogs, insects?), sounds of water, wind, plants, sound installations, music composed for a garden, etc.

On Saturday 3 and Sunday 4 June, more than 2,200 parks and gardens will open their doors, sometimes exceptionally, throughout France.

En esta vigésima edición, el Ministerio de Cultura ha decidido centrar la atención en la música de jardín.

Este tema evoca los numerosos sonidos que se escuchan en los jardines: el canto de los pájaros, los sonidos de otros animales (ranas, insectos, etc.), los sonidos del agua, del viento, de las plantas, las instalaciones sonoras, la música compuesta para un jardín, etc.

El sábado 3 y el domingo 4 de junio, más de 2.200 parques y jardines abrirán sus puertas, a veces de forma excepcional, en toda Francia.

Das Kulturministerium hat für die 20. Ausgabe des Festivals einen Schwerpunkt auf die Musik im Garten gelegt.

Das Thema bezieht sich auf die vielfältigen Klänge, die in Gärten zu hören sind: Vogelgesang, Geräusche anderer Tiere (Frösche, Insekten?), Wasser-, Wind- und Pflanzengeräusche, Klanginstallationen, für einen Garten komponierte Musik etc.

Am Samstag, dem 3. Juni, und Sonntag, dem 4. Juni, öffnen mehr als 2200 Parks und Gärten in ganz Frankreich ihre Pforten, manchmal ausnahmsweise.

