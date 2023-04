Concert : Agorock 12 Rue Saint-Louis, 1 juin 2023, Pau.

Les pratiques collectives sont au cœur des enseignements du Conservatoire. Celui-ci, rejoint par le réseau des écoles de musique associées, consacre une semaine à la mise en valeur de ces pratiques en mettant en avant la diversité de ses ensembles instrumentaux et vocaux.

Ensemble de harpes et orchestre à cordes..

12 Rue Saint-Louis Théâtre Saint Louis

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Collective practices are at the heart of the Conservatory’s teaching. The Conservatory, joined by the network of associated music schools, is devoting a week to the promotion of these practices by highlighting the diversity of its instrumental and vocal ensembles.

Harp ensemble and string orchestra.

La práctica colectiva está en el centro de la enseñanza del Conservatorio. Éste, unido a la red de escuelas de música asociadas, dedica una semana a poner de relieve estas prácticas mostrando la diversidad de sus conjuntos instrumentales y vocales.

Conjunto de arpas y orquesta de cuerda.

Das gemeinsame Musizieren steht im Mittelpunkt des Unterrichts am Konservatorium. Gemeinsam mit dem Netzwerk der assoziierten Musikschulen widmet das Konservatorium eine Woche lang der Förderung dieser Praktiken, indem es die Vielfalt seiner Instrumental- und Vokalensembles vorstellt.

Harfenensemble und Streichorchester.

