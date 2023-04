Le Tartuffe 1 Rue Saint-Louis, 31 mai 2023, Pau.

Durée 2h

La jeune troupe éphémère du Théâtre de la Cité à Toulouse présente une version audacieuse du Tartuffe de Molière, mis en scène par Guillaume Séverac-Schmitz, et donne une nouvelle jeunesse à cette pièce d’anthologie du répertoire classique.

« Le Tartuffe » est une pièce sur la crise familiale, et plus particulièrement celle d’un père, qui décide d’engager un objecteur de conscience pour éviter de sombrer totalement. Orgon laisse entrer un homme dans sa maison et cette arrivée voyeuriste trouble l’intimité d’une famille dont les liens semblent plus compliqués qu’il n’y paraît. Le regard du Tartuffe fait apparaître des zones de tensions, des déséquilibres, qui ne sont pas seulement inhérents à son arrivée fracassante, mais qui existaient probablement avant lui. Chaque personnage cherche affectivement à trouver sa place..

2023-05-31 à ; fin : 2023-05-31 . .

1 Rue Saint-Louis Théâtre Saint-Louis

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Duration 2 hours

The young ephemeral troupe of the Théâtre de la Cité in Toulouse presents a daring version of Molière’s Tartuffe, directed by Guillaume Séverac-Schmitz, and gives a new lease of life to this anthology of the classical repertoire.

« Tartuffe » is a play about a family crisis, and more particularly that of a father, who decides to hire a conscientious objector to avoid sinking completely. Orgon lets a man into his house and this voyeuristic arrival disturbs the intimacy of a family whose ties seem more complicated than they appear. Tartuffe’s gaze reveals areas of tension, imbalances, which are not only inherent to his sudden arrival, but which probably existed before him. Each character is emotionally trying to find his place.

Duración 2 horas

La joven compañía temporal del Théâtre de la Cité de Toulouse presenta una atrevida versión de Tartufo de Molière, dirigida por Guillaume Séverac-Schmitz, y da un nuevo impulso a esta obra clásica.

« Tartufo » es una obra sobre una crisis familiar, y más concretamente la de un padre, que decide contratar a un objetor de conciencia para no hundirse del todo. Orgon deja entrar a un hombre en su casa y esta llegada voyeurista perturba la intimidad de una familia cuyos vínculos parecen más complicados de lo que parecen. La mirada de Tartufo revela zonas de tensión, desequilibrios, que no sólo son inherentes a su repentina llegada, sino que probablemente existían antes que él. Cada personaje está tratando de encontrar emocionalmente su lugar.

Dauer 2h

Die junge, kurzlebige Truppe des Théâtre de la Cité in Toulouse präsentiert eine gewagte Version von Molières Tartuffe, inszeniert von Guillaume Séverac-Schmitz, und verleiht diesem Anthologie-Stück des klassischen Repertoires eine neue Jugend.

« Der Tartuffe » ist ein Stück über eine Familienkrise, insbesondere die eines Vaters, der beschließt, einen Wehrdienstverweigerer einzustellen, um nicht völlig unterzugehen. Orgon lässt einen Mann in sein Haus und diese voyeuristische Ankunft stört die Intimität einer Familie, deren Verbindungen komplizierter zu sein scheinen, als es den Anschein hat. Der Blick des Tartuffe bringt Spannungsbereiche und Ungleichgewichte zum Vorschein, die nicht nur seiner aufsehenerregenden Ankunft innewohnen, sondern wahrscheinlich schon vor ihm bestanden. Jede Figur versucht affektiv, ihren Platz zu finden.

Mise à jour le 2022-12-31 par OT Pau