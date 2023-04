Rugby TOP14 Section Paloise Vs Montpellier rugby Bvd de l’aviation Pau Catégories d’Évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Rugby TOP14 Section Paloise Vs Montpellier rugby Bvd de l’aviation, 28 mai 2023, Pau. TOP 14 – Saison 2022/2023

Nos verts et blancs de la Section affronteront les champions de France en titre de Montpellier.

2023-05-28 à ; fin : 2023-05-28 . .

Bvd de l’aviation Stade du Hameau

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



TOP 14 – Season 2022/2023

Our green and white Section will face the French champions Montpellier TOP 14 – Temporada 2022/2023

Nuestra Sección Verde y Blanca se enfrentará al vigente campeón de Francia, el Montpellier TOP 14 – Saison 2022/2023

Unsere Grün-Weißen von der Section treffen auf den amtierenden französischen Meister aus Montpellier Mise à jour le 2023-03-15 par OT Pau

Détails Catégories d’Évènement: Pau, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Bvd de l'aviation Adresse Bvd de l'aviation Stade du Hameau Ville Pau Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Bvd de l'aviation Pau

Bvd de l'aviation Pau Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pau/

Rugby TOP14 Section Paloise Vs Montpellier rugby Bvd de l’aviation 2023-05-28 was last modified: by Rugby TOP14 Section Paloise Vs Montpellier rugby Bvd de l’aviation Bvd de l'aviation 28 mai 2023 Bvd de l'aviation Pau

Pau Pyrénées-Atlantiques