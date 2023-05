OPPB : Conte musicau Rue Saint Louis, 24 mai 2023, Pau.

Chœur d’enfants des écoles de Bordes, Sauvagnon, Calandreta de Pau et Stanislas Lavigne.

D’après un conte de Sergi Mauhourat, une composition de Nathalie Biarnés, création visuelle Coline Hateau, Orchestre de Pau Pays de Béarn, Direction Frédéric Morando.

Lo Calhau qui flòta est une commande de création en occitan co-portée par l’OPPB et le Réseau Canopé/Cap’OC. Prenant sa source sur un conte de Serge Mauhourat, la composition musicale a été confiée à Nathalie Biarnés, et la création visuelle à Coline Hateau.

Cette création s’inscrit dans le volet pédagogique de l’OPPB – Le Cartable de Valérie. Elle a pour ambition de valoriser l’importance des langues régionales et notamment la langue historique de notre territoire, en réunissant des scolaires autour de la pratique artistique..

Rue Saint Louis Théâtre Saint Louis

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Children’s choir from the schools of Bordes, Sauvagnon, Calandreta de Pau and Stanislas Lavigne.

Based on a tale by Sergi Mauhourat, a composition by Nathalie Biarnés, visual creation by Coline Hateau, Orchestre de Pau Pays de Béarn, Direction Frédéric Morando.

Lo Calhau qui flòta is a commission for creation in Occitan, co-sponsored by the OPPB and the Réseau Canopé/Cap?OC. Based on a tale by Serge Mauhourat, the musical composition was entrusted to Nathalie Biarnés, and the visual creation to Coline Hateau.

This creation is part of the pedagogical aspect of the OPPB – Le Cartable de Valérie. Its ambition is to promote the importance of regional languages and in particular the historical language of our territory, by bringing together schoolchildren around artistic practice.

Coro de niños de las escuelas de Bordes, Sauvagnon, Calandreta de Pau y Stanislas Lavigne.

Basado en un cuento de Sergi Mauhourat, una composición de Nathalie Biarnés, creación visual de Coline Hateau, Orquesta de Pau Pays de Béarn, dirigida por Frédéric Morando.

Lo Calhau qui flòta es una obra de encargo en occitano, copatrocinada por la OPPB y el Réseau Canopé/Cap?OC. Basada en un cuento de Serge Mauhourat, la composición musical se confió a Nathalie Biarnés, y la creación visual a Coline Hateau.

Esta creación forma parte del programa educativo de la OPPB – Le Cartable de Valérie. Su ambición es promover la importancia de las lenguas regionales y, en particular, de la lengua histórica de nuestro territorio, reuniendo a los escolares en torno a la práctica artística.

Kinderchor der Schulen von Bordes, Sauvagnon, Calandreta de Pau und Stanislas Lavigne.

Nach einer Erzählung von Sergi Mauhourat, einer Komposition von Nathalie Biarnés, visueller Gestaltung von Coline Hateau, Orchestre de Pau Pays de Béarn, Leitung Frédéric Morando.

Lo Calhau qui flòta ist ein vom OPPB und dem Réseau Canopé/Cap?OC gemeinsam getragener Auftrag zur Schaffung eines Werkes in okzitanischer Sprache. Die musikalische Komposition wurde Nathalie Biarnés und die visuelle Gestaltung Coline Hateau anvertraut, die auf einer Erzählung von Serge Mauhourat basiert.

Diese Kreation ist Teil des pädagogischen Programms des OPPB – Le Cartable de Valérie. Sie soll die Bedeutung der Regionalsprachen und insbesondere der historischen Sprache unseres Territoriums aufwerten, indem sie Schulklassen um die künstlerische Praxis herum zusammenbringt.

