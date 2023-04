Espaces Pluriels – Contes et légendes Place du Foirail, 11 mai 2023, Pau.

Contes et légendes est une fiction documentaire d’anticipation sur la construction de soi à l’adolescence et le mythe de la créature artificielle. Alors que son précédent spectacle, Ça ira (1) Fin de Louis (2018), plongeait aux origines de notre organisation politique à partir de la révolution de 1789, Joël Pommerat poursuit son observation des valeurs et des identités contemporaines en mettant cette fois en scène un monde légèrement futuriste dans lequel humains et robots sociaux cohabiteraient. À la manière d’un anthropologue du futur, Joël Pommerat observe une série de relations entre adolescents, adultes et androïdes. Par ce biais, il dresse le portrait d’une jeunesse traversée de désirs, de doutes et de questionnements, confiée aux soins d’androïdes éducatifs ou ménagers qui leur ressemblent à s’y méprendre..

2023-05-11 à ; fin : 2023-05-11 . .

Place du Foirail Salle du Foirail

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Contes et légendes is an anticipatory documentary fiction about the construction of the self in adolescence and the myth of the artificial creature. While his previous show, Ça ira (1) Fin de Louis (2018), delved into the origins of our political organization based on the 1789 revolution, Joël Pommerat continues his observation of contemporary values and identities by staging this time a slightly futuristic world in which humans and social robots would cohabit. Like an anthropologist of the future, Joël Pommerat observes a series of relationships between adolescents, adults and androids. In this way, he paints a portrait of a youth full of desires, doubts and questions, entrusted to the care of educational or household androids that look exactly like them.

Contes et légendes es una ficción documental anticipada sobre la construcción del yo en la adolescencia y el mito de la criatura artificial. Si su anterior espectáculo, Ça ira (1) Fin de Louis (2018), ahondaba en los orígenes de nuestra organización política a partir de la revolución de 1789, Joël Pommerat continúa su observación de los valores e identidades contemporáneas poniendo en escena esta vez un mundo ligeramente futurista en el que cohabitan humanos y robots sociales. Como un antropólogo del futuro, Joël Pommerat observa una serie de relaciones entre adolescentes, adultos y androides. De este modo, pinta el retrato de una juventud llena de deseos, dudas y preguntas, confiada al cuidado de androides educativos o domésticos que son exactamente iguales a ellos.

Contes et légendes ist ein antizipatorisches dokumentarisches Drama über die Selbstkonstruktion in der Adoleszenz und den Mythos der künstlichen Kreatur. Während sein vorheriges Stück, Ça ira (1) Fin de Louis (2018), zu den Ursprüngen unserer politischen Organisation anhand der Revolution von 1789 eintauchte, setzt Joël Pommerat seine Beobachtung der zeitgenössischen Werte und Identitäten fort, indem er diesmal eine leicht futuristische Welt inszeniert, in der Menschen und soziale Roboter zusammenleben würden. Wie ein Anthropologe der Zukunft beobachtet Joël Pommerat eine Reihe von Beziehungen zwischen Jugendlichen, Erwachsenen und Androiden. Auf diese Weise zeichnet er das Porträt einer Jugend, die von Wünschen, Zweifeln und Fragen geprägt ist und von Androiden betreut wird, die ihnen in der Erziehung oder im Haushalt zum Verwechseln ähnlich sehen.

Mise à jour le 2022-12-31 par OT Pau