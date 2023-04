Connaissance du Monde – L’Auvergne, 9 mai 2023, Pau.

Les séances ont lieu le mardi à 15h au CGR Saint-Louis, et à 20h au Méga CGR Université.

L’Auvergne abrite des paysages uniques en France. Si les volcans ont façonné les paysages de l’Auvergne, ils ont aussi forgé le caractère des Auvergnats.

De Clermont-Ferrand aux sommets du Cantal, des sources de Vichy jusqu’aux gorges de l’Allier, le réalisateur Patrick Bureau nous fait découvrir grâce à de multiples rencontres, le vrai visage de l’Auvergne d’aujourd’hui..

2023-05-09 à ; fin : 2023-05-09 . EUR.

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Sessions take place on Tuesdays at 3pm at the CGR Saint-Louis, and at 8pm at the Méga CGR Université.

Auvergne is home to unique landscapes in France. If volcanoes have shaped the landscapes of Auvergne, they have also forged the character of the Auvergnats.

From Clermont-Ferrand to the peaks of the Cantal, from the springs of Vichy to the gorges of the Allier, director Patrick Bureau shows us the true face of Auvergne today through his many encounters.

Las proyecciones tienen lugar los martes a las 15:00 horas en el CGR Saint-Louis, y a las 20:00 horas en el CGR Université Méga.

La región de Auvernia alberga paisajes únicos en Francia. Si los volcanes han modelado los paisajes de Auvernia, también han forjado el carácter de los Auvergnats.

De Clermont-Ferrand a las cumbres del Cantal, de los manantiales de Vichy a las gargantas del Allier, el director Patrick Bureau nos lleva a un viaje de descubrimiento a través de los numerosos encuentros que ha tenido con el verdadero rostro de la Auvernia actual.

Die Vorstellungen finden dienstags um 15 Uhr im CGR Saint-Louis und um 20 Uhr im Méga CGR Université statt.

Die Auvergne beherbergt Landschaften, die in Frankreich einzigartig sind. Die Vulkane haben nicht nur die Landschaften der Auvergne geformt, sondern auch den Charakter der Auvergnatianer.

Von Clermont-Ferrand bis zu den Gipfeln des Cantal, von den Quellen in Vichy bis zu den Schluchten des Allier zeigt uns der Regisseur Patrick Bureau dank zahlreicher Begegnungen das wahre Gesicht der heutigen Auvergne.

Mise à jour le 2022-12-31 par OT Pau