Mamma Mia ! 14 Place du Foirail, 7 mai 2023, Pau.

Les élèves des Enseignements optionnels et de Spécialité de Musique des lycées Jules Supervielle d’Oloron-Ste-Marie et Louis Barthou de Pau à nouveau réunis pour leur nouveau SHOW…

Quand Abba rencontre les dieux des tragédies grecques, le mariage prévu dans le récit de « Mamma Mia ! » tourne au joyeux et hilarant bazar amoureux. Réservez vos soirées et vos zygomatiques pour un spectacle ébouriffant !.

2023-05-07 à ; fin : 2023-05-07 . EUR.

14 Place du Foirail Pôle culturel du Foirail

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The students of the optional and specialised music courses of the Jules Supervielle high school in Oloron-Ste-Marie and the Louis Barthou high school in Pau are back together for their new SHOW?

When Abba meets the gods of Greek tragedy, the wedding planned in the story of « Mamma Mia! » turns into a joyous and hilarious lovefest. Reserve your evenings and your zygomatic for an amazing show!

Los alumnos de los cursos optativos y especializados de música del instituto Jules Supervielle de Oloron-Ste-Marie y del instituto Louis Barthou de Pau vuelven a juntarse para su nuevo SHOW?

Cuando Abba se encuentra con los dioses de la tragedia griega, la boda planeada en la historia de « Mamma Mia! » se convierte en un alegre y divertidísimo festival del amor. ¡Reserve sus veladas y su cigomático para un espectáculo que le dejará sin aliento!

Die Schülerinnen und Schüler des Wahl- und Spezialunterrichts Musik der Lycées Jules Supervielle in Oloron-Ste-Marie und Louis Barthou in Pau haben sich erneut für ihre neue SHOW zusammengefunden?

Wenn Abba auf die Götter der griechischen Tragödien trifft, wird die in der Geschichte von « Mamma Mia! » geplante Hochzeit zu einem fröhlichen und urkomischen Liebesbasar. Reservieren Sie sich Ihre Abende und Ihre Zygomatiken für eine umwerfende Show!

Mise à jour le 2023-04-12 par OT Pau