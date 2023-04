Spectacle : Le Lac des Cygnes Zénith de Pau, 5 mai 2023, Pau.

Ballet le plus joué au monde, Le Lac des Cygnes est de retour en 2022 pour une

grande tournée en France et en Europe.

Ce ballet nous plonge dans la folle histoire d’amour du Prince Siegfried et de la

Princesse Odette. Cette dernière est malheureusement prisonnière du célèbre sort

du magicien Rothbart : elle se transforme en cygne le jour et redevient femme la nuit.

Seule la promesse d’un amour éternel pourra la libérer de cet ensorcellement.

Siegfried promet alors à Odette de l’épouser lors du bal donné en son honneur.

Échapperont-ils aux fourberies de Rothbart et de sa fille Odile ? Le Prince

parviendra-t-il à sauver sa promise ?

Créé en 1875 par le compositeur russe Piotr Tchaïkovsky, c’est en 1895 avec la

reprise du chorégraphe Marius Petipa que Le Lac des Cygnes deviendra le plus

grand succès classique de tous les temps..

2023-05-05 à ; fin : 2023-05-05 . .

Zénith de Pau allée Suzanne Bacarisse

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The most performed ballet in the world, Swan Lake is back in 2022 for a major tour in France and Europe

in France and Europe.

This ballet plunges us into the crazy love story of Prince Siegfried and

Princess Odette. The latter is unfortunately trapped by the famous spell of the magician Rothbart

of the magician Rothbart: she turns into a swan by day and becomes a woman again by night.

Only the promise of eternal love can free her from this spell.

Siegfried promises Odette to marry him at the ball given in her honor.

Will they escape the tricks of Rothbart and his daughter Odile? Will the Prince

will he manage to save his bride?

Created in 1875 by the Russian composer Piotr Tchaikovsky, it is in 1895 with the

choreographer Marius Petipa that Swan Lake will become the greatest classical

the greatest classical success of all time.

El Lago de los Cisnes, el ballet más representado del mundo, vuelve en 2022 para una gran gira por Francia y Europa

gira por Francia y Europa.

Este ballet nos sumerge en la loca historia de amor del príncipe Sigfrido y

Princesa Odette. Este último está lamentablemente atrapado por el famoso hechizo del mago

del mago Rothbart: se convierte en cisne de día y vuelve a ser mujer de noche.

Sólo la promesa del amor eterno puede liberarla de este hechizo.

Sigfrido le promete a Odette que se casará con él en el baile organizado en su honor.

¿Escaparán de las artimañas de Rothbart y su hija Odile? El Príncipe

¿podrá salvar a su novia?

Estrenada en 1875 por el compositor ruso Pyotr Tchaikovsky, fue en 1895 cuando el coreógrafo Marius Peoples

coreógrafo Marius Petipa que El lago de los cisnes se convertirá en el mayor clásico

el mayor éxito clásico de todos los tiempos.

Das meistgespielte Ballett der Welt, Schwanensee, kehrt 2022 für eine

große Tournee durch Frankreich und Europa.

Dieses Ballett führt uns in die wilde Liebesgeschichte von Prinz Siegfried und

Prinzessin Odette. Letztere ist leider in dem berühmten Zauber gefangen

des Zauberers Rothbart: Sie verwandelt sich tagsüber in einen Schwan und wird nachts wieder zur Frau.

Nur das Versprechen ewiger Liebe kann sie von diesem Bann befreien.

Siegfried verspricht Odette, sie auf dem Ball, der ihr zu Ehren stattfindet, zu heiraten.

Werden sie den Täuschungen von Rothbart und seiner Tochter Odile entgehen? Der Prinz

wird es ihm gelingen, seine Braut zu retten?

Das Stück wurde 1875 vom russischen Komponisten Pjotr Tschaikowsky uraufgeführt

wiederaufnahme durch den Choreographen Marius Petipa wurde Schwanensee zum größten Erfolg der Geschichte

größten klassischen Erfolg aller Zeiten.

Mise à jour le 2022-12-31 par OT Pau