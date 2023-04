Welcome to Broadway Théâtre Saragosse, 3 mai 2023, Pau.

L’Atelier de comédie musicale du Conservatoire fait son show!

En explorant la variété du répertoire des films et spectacles de ce genre bien particulier, les élèves ont collaboré avec leurs homologues danseurs pour construire un spectacle complet : chant, danse, théâtre pour rendre hommage à l’univers de Broadway.

Une troupe vivante et solidaire, qui, de Sister Act à Grease, en passant par des oeuvres très modernes, va vous entrainer dans ses découvertes..

2023-05-03 à ; fin : 2023-05-03 . EUR.

Théâtre Saragosse av de Saragosse

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Conservatory’s Musical Comedy Workshop puts on a show!

By exploring the variety of the repertoire of films and shows of this very particular genre, the students have collaborated with their dance counterparts to build a complete show: singing, dancing, acting to pay tribute to the world of Broadway.

A lively and united troupe, which, from Sister Act to Grease, passing by very modern works, will carry you away in its discoveries.

¡El Taller de Comedia Musical del Conservatorio ofrece un espectáculo!

Explorando la variedad del repertorio de películas y espectáculos de este género tan particular, los alumnos han colaborado con sus homólogos de danza para construir un espectáculo completo: canción, danza, teatro para rendir homenaje al mundo de Broadway.

Una compañía viva y solidaria que, de Sister Act a Grease, pasando por obras muy modernas, le acompañará en sus descubrimientos.

Das Musical-Atelier des Konservatoriums zeigt seine Show!

Die Schülerinnen und Schüler haben die Vielfalt des Repertoires an Filmen und Aufführungen dieses besonderen Genres erforscht und mit ihren Tanzkollegen zusammengearbeitet, um eine komplette Show zu erarbeiten: Gesang, Tanz, Theater, um der Welt des Broadway zu huldigen.

Eine lebendige und solidarische Truppe, die Sie von Sister Act über Grease bis hin zu sehr modernen Werken auf ihre Entdeckungen mitreißen wird.

Mise à jour le 2023-03-06 par OT Pau